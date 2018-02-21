ПОДКОВА.РУ: кованые кровати со склада от 17900 руб. Продажа кованых элементов и кованых изделий

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Компания Подкова.ру
начала свою деятельность в 2001 г.
Накопленный опыт в производстве
кованых изделий позволил
организовать выпуск кованой мебели и
кованых кроватей по доступным для
рынка кованой мебели ценам.
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Производство
кованой мебели.
Мы изготавливаем: кованую
мебель, кованые кровати, кровати ручной
ковки, кованые
тумбочки, банкетки, кованые зеркала по самым
доступным ценам.
Работает салон кованой мебели, в
котором представлены образцы нашей
продукции. В разделе, посвящённом мебели, представлен каталог
кованой мебели с фото и описанием, а также
действующий прайс-лист, контактная
информация.
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в раздел кованой мебели
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Производство,
продажа кованых элементов. Всё для
сборки кованых изделий! В
наличии, со склада в Москве: кованые элементы, стальные пики,
наконечники, корзинки,
штампованные листья, цветы,
полусферы, шары, элементы ограждений, кованые
балясины, кованые поручни,
художественный прокат - квадрат,
полоса, обжимка и многое другое по
самым доступным ценам. В
разделе, посвящённом базе кованых
элементов, представлен каталог
продукции, действующий прайс-лист (от
21.02.2018),
контактная информация.
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в раздел по продаже кованых элементов для
сборки кованых и кузнечных изделий
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Вся представленная
на сайте информация, касающаяся описания
продукции (вес, габариты, толщина и прочее),
а также информация, касающаяся цен на
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обращайтесь по телефонам, указанным в
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