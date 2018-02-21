ПОДКОВА.РУ: кованые кровати со склада от 17900 руб. Продажа кованых элементов и кованых изделий

Компания Подкова.ру начала свою деятельность в 2001 г. Накопленный опыт в производстве кованых изделий позволил организовать выпуск кованой мебели и кованых кроватей по доступным для рынка кованой мебели ценам.

Кованая мебель в Москве. Кованые кровати со склада от 17900 руб.

  • Производство кованой мебели. Мы изготавливаем: кованую мебель, кованые кровати, кровати ручной ковки, кованые тумбочки, банкетки, кованые зеркала по самым доступным ценам. Работает салон кованой мебели, в котором представлены образцы нашей продукции. В разделе, посвящённом мебели, представлен каталог кованой мебели с фото и описанием, а также действующий прайс-лист, контактная информация.
    Перейти в раздел кованой мебели

Кованые элементы и элементы ковки недорого! Продажа со склада: кованые пики, элементы ограждений, корзинки (koza), штампованные цветы, художестенный прокат. База кованых элементов.

  • Производство, продажа кованых элементов. Всё для сборки кованых изделий! В наличии, со склада в Москве: кованые элементы, стальные пики, наконечники, корзинки, штампованные листья, цветы, полусферы, шары, элементы ограждений, кованые балясины, кованые поручни, художественный прокат - квадрат, полоса, обжимка и многое другое по самым доступным ценам. В разделе, посвящённом базе кованых элементов, представлен каталог продукции, действующий прайс-лист (от 21.02.2018), контактная информация.
    Перейти в раздел по продаже кованых элементов для сборки кованых и кузнечных изделий

 

 

Rambler's Top100 Каталог московских строителей Яндекс цитирования  

Copyright © 2001-2018, ООО "Подкова.ру"

Вся представленная на сайте информация, касающаяся описания продукции (вес, габариты, толщина и прочее),
а также информация, касающаяся цен на представленную продукцию, носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой.
Для уточнения необходимой информации обращайтесь по телефонам, указанным в разделе "Контакты, схема проезда".