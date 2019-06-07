Полусферы, стальные шары, кованые шары, сферы пустотелые



Предлагаем со склада кованые стальные шары, полусферы, шары пустотелые - всего около 30 типоразмеров! Все полнотелые стальные шары выполнены из обычной стали! Поэтому эти шары можно без проблем вваривать в кованые художественные конструкции, которые могут быть под силовыми нагрузками. Стальные шары, которые мы предлагаем своим покупателям, также можно обрабатывать методом классической горячей ковки (например, для придания большего декоративного вида). Шары широко применяются в изделиях художественной ковки, поэтому мы предлагаем полнотелые кованые шары диаметром от 15 до 120 мм. На шарах отсутствует окалина, поэтому на них можно наносить различные покрасочные материалы без дополнительной обработки поверхности.

Также мы предлагаем стальные пустотелые шары - сферы различных диаметров. Благодаря тому, что сферы

весят значительно меньше, чем полнотелые шары подобных диаметров, цена на сферы существенно ниже!

Сферы широко применяются в качестве наверший на столбы (например, столбы для заборов, ворот), а также в качестве декоративных элементов в различных кованых и сварных изделиях. В нашем ассортименте

представлены сферы диаметром от 40 до 150 мм!

И, наконец, мы предлагаем стальные полусферы различных диаметров. Полусферы - это элементы, из которых собираются сферы, но также их можно применять и как самостоятельный декоративный элемент. Полусферы применяют и в качестве заглушек для профильных труб различных диаметров. В нашем ассортименте представлены полусферы диаметром от 40 до 150 мм!



Обращаем ваше внимание на то, что в разделе "Кованые декоративные элементы: подпятники, заглушки

для столбов, накладки" доступна информация о декоративных заглушках для профильных труб различного размера и диаметра, которые можно использовать совместно с шарами и сферами при производстве столбов

для заборов, ворот, ограждений. Ознакомиться с заглушками для столбов можно ЗДЕСЬ

Действующий прайс-лист на кованые элементы находится здесь:

Скачать прайс лист в формате Excel (.xls) ВНИМАНИЕ!

Отдел КОВАНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ (г. Одинцово)

работает дополнительно в субботу с 09:00 до 15:00!



Отдел КОВАНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ (Дмитровское шоссе)

работает дополнительно в субботу с 09:00 до 15:00! Действующий прайс-лист: в формате Windows Excel (прайс от ) Новости раздела: Внимание! В продаже стальной шар диаметром 35 мм от нового поставщика. Подробнее... (17.12.2019)

ВНИМАНИЕ! Снижена цена на штампованные ПОЛУСФЕРЫ диаметром 40, 50, 70, 80 мм! Подробнее... (07.06.2019)

ВНИМАНИЕ! Снижена цена на штампованные СФЕРЫ диаметром 40, 60, 80 мм! Подробнее... (07.06.2019) ВНИМАНИЕ! Шар стальной полнотелый (Ø20 мм) ШАР 20/2 по специальной цене ! Подробнее...

ВНИМАНИЕ! Шар стальной полнотелый (Ø25 мм) ШАР 25/2 по специальной цене ! Подробнее...

ВНИМАНИЕ! Шар стальной полнотелый (Ø30 мм) ШАР 30/2 по специальной цене ! Подробнее...

Внимание! В продаже появился стальной шар диаметром 60 мм ! (16.09.2013)

Внимание! В продаже появился стальной шар диаметром 15 мм ! (06.10.2012)

Внимание! В продаже появилась полусфера диаметром 30 мм ! (06.10.2012)

В нимание! Сфера пустотелая Ø 80 мм по низкой цене ! Подробнее...

Внимание! Снижена цена на шар стальной диаметром 30 мм! (09.09.2010)

Внимание! Снижена цена на шар стальной диаметром 40 мм! (11.08.2010)

Внимание! Снижена цена на шары пустотелые диаметром 40, 50, 60 мм! (16.04.2010)

Внимание! Снижена цена на шары диаметром 25, 30 и 40 мм!

В продаже появились сферы пустотелые диаметром 70 и 90 мм! (16.04.2010)

В продаже появились сферы штампованные полусферы диаметром 80, 100, 120, 150 мм! (16.04.2010)



Внимание! В продаже появились кованые шары с гранями диаметром 20, 25 и 30 мм! (22.01.2010)

Внимание! Снижена цена на полусферы диаметром 40 и 50 мм! (09.11.2009)

В продаже появились сферы диаметром 120 и 150 мм! (09.11.2009)

В продаже появились полусферы диаметром 40, 50, 60 и 80 мм! (26.08.2009)

В продаже появились сферы пустотелые диаметром 40, 50, 60 и 80 мм! (26.08.2009)

В продаже появились стальные шары полнотелые диаметром 46 и 53 мм! (26.08.2009)

Напоминаем: шары изготовлены из стали (ст3), поэтому могут широко применяться в различных сварных изделиях и изделиях художественной ковки! Внимание: заказать бесплатный печатный каталог элементов ковки формата А4 вы можете по телефону: (495) 789-99-43, 789-99-45, (985) 148-17-20, (985) 148-17-30 или прислав запрос на наш e-mail: Телефон/факс для справок и заказов: +7 (495) 789-99-43, +7 (495) 789-99-45 или

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